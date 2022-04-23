Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими «исконными территориями».

Для Токио острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые в Японии называют «Северные территории», – тема давнего спора с Москвой.

Фактически Япония и РФ находятся в состоянии войны, ведь мирный договор между ними так и не подписан.

Три года назад тогдашний премьер-министр Синдзе Абэ предложил заключить мирное соглашение, если Россия вернет Японии, по крайней мере, два острова: Шикотан и Хабомаи, однако Москва отказалась.

«Следует подчеркнуть, что СССР оккупировал эти острова в 1945 году после Второй мировой и до сих пор удерживает под своим контролем. Империя должна умереть», – прокомментировали слова японского премьерства Верховной Раде Украины.