В «ДНР» практически не осталось «народных милиционеров» – большинство погибло в боях под Мариуполем, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

“В боях на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемой «МВД ДНР». Включая военнослужащих «внутренних войск ДНР» и курсантов «Донецкой академии МВД», – говорится в официальной релизе украинской разведки.

Со слов украинских разведчиков, установлено, что за время участия в боевых действих «МВД ДНР» только на мариупольском направлении потеряло до 1000 чел. безвозвратных потерь (в т.ч. 26 курсантов); более 2800 чел. санитарных потерь

Остальные направления – около 500 чел. безвозвратныx потерь; около 2100 чел. санитарных потерь.

Сообщается также о тотальной коррупции и разгильдяйства в рядах войск ДНР и ЛНР.