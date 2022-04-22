Россию лишили статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств

Организация американских стран объединяет 34 страны. Среди ее целей – поддержание мира и безопасности на американском континенте, содействие развитию стран. В ОАГ действует институт постоянных наблюдателей, в которые входит и Украина.

Резолюцию “Остановку статуса Российской Федерации как постоянного наблюдателя при Организации американских государств” поддержали 25 государств-членов, против проголосовали 0, воздержались – 8.

Украина приветствует решение Организации американских государств приостановить статус России как постоянного наблюдателя в организации.

«Государству-агрессору, нарушающему международное право и совершающему ужасные преступления в Украине, нет места ни в одном демократическом институте», – говорится в распространённом заявлении МИДа Украины.