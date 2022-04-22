С 24 февраля общий объем помощи Украине от США составил 3,4 млрд долл. – крупнейшая помощь государству иностранному партнёру.

Полковник США в отставке сообщил о бардаке с поставкой медицинской и гуманитарной помощи по территории Украины.

CNN: помощь Украине от США пропадает в неизвестном направлении. “Если вопрос с хищениями не будет решен в ближайшее время, то США могут прекратить поставки помощи” – Юрий Швец.

После 2014 года были уничтожены все склады боеприпасов в Украине. Виновных не нашли. В это же время на черном рынке Ближнего Востока появились боеприпасы с украинских складов.