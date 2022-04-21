Власти Мариуполя сообщают о массовых братских захоронениях

В поселке Мангуш (рядом с Мариупольский) российские военные могли захоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев. Об этом сообщает представитель мэрии Мариуполя.

«На это указывает сопоставление со спутниковыми фото захоронения в Буче, где было обнаружено 70 человек. На снимках Maxar от 9 апреля сектор массовых захоронений в Мангуше в 20 раз больше. Новые траншеи оккупанты рыли и заполняли трупами ежедневно на протяжении всего апреля. Наши источники сообщают, что в таких могилах тела укладывают несколько слоев», – сообщили в мэрии Мариуполя.

«В Мариуполе совершено величайшее военное преступление 21 века. Это новый Бабий Яр. Тогда Гитлер убивал евреев, ромов и славян. А сейчас Путин уничтожает украинцев. Он уже убил десятки тысяч граждан в Мариуполе. А это требует мощной реакции всего цивилизованного мира. Сделайте что угодно, чтобы остановить геноцид», – отметил мэр города Вадим Бойченко.

К середине марта в разных частях Мариуполя и пригорода коммунальные службы захоронили около 5 тысяч человек.

По осторожным оценкам, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тысяч человек.