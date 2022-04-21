Армия РФ готовится применять устаревшую советскую военную технику в Украине

Решительное сопротивление украинской армии помешали российским планам в короткие сроки достичь цели и, в связи с большими потерями, создали необходимость постоянного пополнения личного состава и военной техникой.

«Для восстановления своих боевых способностей ВС России все чаще прибегают к использованию техники советского производства, которая долгое время (с 1970-х годов) находилась на базах хранения. Значительное внимание уделяется увеличению возможностей артиллерийских и ракетных подразделений для совершения непрерывных обстрелов украинских городов», – сообщают в Главном разведывательном управлении Украинских вооружённых сил.

Украинские разведчики, в частности, сообщают о перемещениях к украинским границам снятых с вооружения «Арсеналов», «Гвоздик», «Градов», «Ураганов», «Точки-У» в Уссурийске, Свердловске, Иркутске и других регионах России.