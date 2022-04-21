США запрещает российским кораблям заходить в американские порты

В ходе короткого выступления в Белом доме Джо Байден сообщил, что США запретит всем российским кораблям заходить в порты США.

“Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты запретят аффилированным с Россией судам заходить в наши порты, как они это сделали в Европе.

Это означает, что ни одному кораблю — ни одному кораблю, плавающему под российским флагом или принадлежащему или эксплуатируемому российскими интересами, не будет позволено пришвартоваться в порту Соединенных Штатов или подойти к нашим берегам. Ни одному. Ни одному.

Это еще один важный шаг, который мы предпринимаем совместно с нашими партнерами в Европейском союзе, Великобритании и Канаде, и — еще больше лишаем Россию преимуществ международной экономической системы, которыми они так пользовались в прошлом.

Ранее сообщалось о запрете на вход российских судов в порты стран Европейского Союза.