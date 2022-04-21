Президент США Джо Байден в четверг санкционировал предоставление США военной помощи Украине еще на 800 миллионов долларов, заявив, что это необходимо, чтобы помочь киевским силам дать отпор российским боевикам в критических боях, разворачивающихся в восточном регионе страны. Об этом пишет Кен Бредемайер из VOA.

«Этот пакет включает тяжелое артиллерийское вооружение, десятки гаубиц и 144 000 единиц боеприпасов», — сказал Байден в короткой речи в Белом доме. Он также сказал, что новая поставка оружия в первую очередь направлена на то, чтобы помочь украинским силам сражаться в районе Донбасса, который представляет собой более ровную и открытую местность, чем та, где раньше велись боевые действия на западе.

Байден сказал, что новая помощь в дополнение к еще одному пакету в размере 800 миллионов долларов, объявленному на прошлой неделе, «почти» исчерпывает разрешение Конгресса на военную помощь США Украине. Но президент сказал, что вскоре попросит у Конгресса еще больше денег для украинских вооруженных сил.

Байден также сказал, что Соединенные Штаты и их западные союзники по-прежнему едины в своей решимости помочь Украине в борьбе с вторжением президента России Владимира Путина.

«Самое главное — удержать мир вместе» против России, — сказал Байден. “Все идет нормально.”

Байден пообещал, что Путину «никогда не удастся оккупировать всю Украину. Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя. Киев все еще стоит», — сказал президент.