Лавров: Россия не рассматривает возможность применения ядерного оружия в Украине

Ряд военных экспертов на Западе выразили опасение, что Москва может решиться на применение ядерного оружия, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не рассматривает возможность применения ядерного оружия в Украине.

“Только обычное вооружение”, – сказал Лавров во вторник в интервью каналу India Today, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Россия возможность использования ядерного оружия в Украине.

Заявление министра произвучало после того, как ряд военных экспертов на Западе выразили опасение, что вследствие своих военных неудач в Украине, Москва может решиться на применение там ядерного оружия.

Как сообщал ранее “Голос Америки”, на прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что военные неудачи России повышают риск того, что президент Владимир Путин отдаст приказ использовать тактическое ядерное оружие. Однако пока ЦРУ не располагает практическими доказательствами того, что Москва в действительности планирует пойти на столь крайние меры.

Ранее сообщалось о том, что на сайте МЧС РФ появилось объявление об “ответном ядерном ударе со стороны НАТО”.