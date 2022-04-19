Минобороны РФ: уничтожены крупные партии американского вооружения

Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские ударной группой уничтожен логистический центр и “находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, шесть дней поступавшие в распоряжение ВСУ от США и европейских стран”. Пентагон не осведомлен об уничтожении американского вооружения.

«Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран», — сказал представитель Минобороны РФ.

Украинская сторона же сообщает о взрыве шиномонтажной мастерской в предместьях Львова.

Министерство обороны США не располагает информацией об уничтожении вооруженными силами России партий оружия и военной техники, переданных Украине странами Запада, сообщил представитель ведомства.

«У нас нет указаний на то, что какие-либо вооружения или системы, которые мы или другие страны направляли в Украину, подверглись удару или что их поставки были сорваны», – заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Заявление Пентагона последовало после того как официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что утром в понедельник в результате российского ракетного удара был уничтожен украинский логистический центр в районе Львова и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Однако Кирби отреагировал на это со скептицизмом.

“Возможно, что они пытались этого добиться, – сказал он. – Однако открытым вопросом является то, было ли это успешным. У нас нет указаний, что имелось какое бы то ни было воздействие на процесс передачи оружия”.