Госдеп США может объявить Россию государством-спонсором терроризма

Как сообщает CNN с ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа, его представители изучают все доступные им инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну в Украине, включая возможность объявить Россию государством, поддерживающим терроризм. Процесс может занять несколько недель, прежде чем будет принято решение.

Согласно определению госдепа, государство-спонсор терроризма — это страна, которая «неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма».

В настоящее время США называют государствами-спонсорами терроризма четыре страны: Иран, Кубу, Сирию и Северную Корею.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины объявила РФ “государством-террористом”, после чего Зеленский попросил Байдена объявить Россию «государством-спонсором терроризма».