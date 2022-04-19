Зеленский передал представительству ЕС анкету для вступления Украины в Европейский союз

Зеленский заявил, что народ Украины хочет чувствовать себя частью Европы, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Президент Украины Владимир Зеленский передал главе представительства ЕС в Киеве заполненную анкету, что является необходимым шагом для получения Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

Об этом сообщил офис президента Украины.

“Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения нашим государством статуса кандидата на членство в ЕС”, – говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Зеленский заявил, что народ Украины хочет чувствовать себя «частью Европы, частью Европейского союза».

Он поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Шарля Мишеля, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и Маасикаса за оперативную работу по предоставлению анкеты-опросника.

“Мы верим, что получим поддержку и станем кандидатом на вступление. После этого начнется следующий финальный этап”, – отметил президент Украины.