Минобороны РФ: потери украинской стороны составляют 23 367 человек

Минобороны РФ опубликовало данные о потерях украинской стороны с начала военных действий между Россией и Украиной. Об этом в ходе брифинга 18 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По информации российской стороны, “задокументированные безвозвратные потери украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наёмников” составили 23 367 человек.

Ранее украинская сторона объявила о выведении из строя 20 000 российских военных. Российские военные также сообщают о значительных потерях в полке “Азов”, который оказался заблокированным на территории завода “Азовсталь”.

Также источник в Минобороне РФ “свидетельствует о “большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести”.

18 апреля украинский штаб Вооруженных сил сообщил о 20 тыс. потерь среди личного состава российской армии в Украине.