Украинские разведчики при помощи Национальной полиции Украины получили очередной перехват разговоров военнослужащих противника, который раскрывает войнные планы российского командования в Украине.

Так, мобилизованный военнослужащий армии РФ, Олег Карасев, рассказал своей супруге о том, какие указания получили российские военные по поводу дальнейших действий в Украине: «Путин сказал, если до 10 мая мы ничего не сделаем, то все с землей равнять».

Согласно информации украинских разведчиков, у российских военных имеется распоряжение «освободить Рубежное», а “Лисичанск и Северодонецк с землей сравнять”.

“Даюе не будем стараться. Наши контрактники ни х… продвинуться могут. Засадили так (ВСУ), что каждый день из танков и со всей х…, а им по х… Наших стреляют каждый день».

По мнению разведки этот разговор подтверждает, что РФ целенаправленно перешла к тактике уничтожения украинских городов и преступлений против мирного населения “по прямому указанию высшего военно-политического руководства страны, в частности президента Путина”.