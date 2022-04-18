На пасхальные праздники Россия начала полномасштабное наступление на востоке Украины

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала полномасштабное наступление на востоке Украины, одновременно российская сторона нанесла удар по Львову, в результате чего погибли по меньшей мере 7 человек.

«Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой они долго готовились», – заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в понедельник, 18 апреля.

По словам украинского лидера, “значительная часть всей российской армии сосредоточена на этом наступлении”. Продолжаются также жестокие бои за портовый город Мариуполь, откуда сообщают об авиационных бомбардировках завода “Азовсталь”, где, в подвалах скрывается около 1000 мирных жителей.

Захват региона позволит России контролировать сухопутный коридор к Крымскому полуострову, который она захватила в 2014 году.

«Будем защищаться. Будем сражаться. Ничего своего не отдадим, а чужого нам не нужно. Я благодарен всем нашим бойцам, всем нашим героическим городам на Донбассе, Мариуполю, а также городам Харьковщины, которые все еще держатся. Они защищают судьбу всей Украины, сдерживая силы захватчиков”, – сказал президент Украины.