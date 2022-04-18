Виктор Медведчук просит обменять его на защитников и жителей Мариуполя

Народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

СБУ Украины обратился к президентам РФ и Украины с предложением обменять его на защитников Мариуполя и жителей города, “которые находятся там без возможности выхода через безопасные корридоры”.

Сообщается, что российская авиация наносит удары по территории завода “Азовсталь” сверхтяжелыми авиабомбами.

Сразу после задержания Медведчука пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не планирует обменных процессов, так как арестованный не является гражданином РФ.

Ранее СБУ сообщило о задержании кума Путина Виктора Медведчука. По информации СБУ, Медвечук сбежав из-под домашнего ареста, пытался скрыться за границей.