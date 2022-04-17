Президент Байден поздравил христиан всего мира с праздником Пасхи

Глава Белого дома подчеркнул, что Пасха – день надежды, любви и сострадания, пишет Русская служба «Голоса Америки».

17 апреля президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден направили христианам всего мира поздравления по случаю праздника Пасхи.

«Страстная неделя вновь провела нас по пути, (ведущему) от скорби к спасению. Размышляя сегодня о Воскресении Христовом, мы помним, что верой, надеждой и любовью можно победить даже смерть», – подчеркивается в президентском поздравлении.

Глава Белого дома напомнил, что благодаря тому, что пандемия COVID-19 заканчивается, сегодня христиане могут отметить Пасху – богослужениями и празднествами в кругу родных и близких.

«Но мы знаем, – продолжал Байден, – что этот святой день ложится тяжким бременем на сердца тех, кто потерял близких, и тех, кто живет среди нас в мрачной тени войны, преследований и нищеты. В этот день – и каждый день – мы молимся за них, а также за мир, свободу, достоинство и уважение для всех детей Божьих. Благодаря Его милости, мы смотрим в будущее, нас объединяет общая надежда, любовь и сострадание друг к другу, поэтому будем дорожить этим благословенным рассветом новых возможностей».