Активисты осветили здание посольства РФ в Вашингтоне в цвета украинского флага

Про-украинские активисты активисты устроили световой “бой” против российских дипломатов в Вашингтоне, округ Колумбия, демонстрируя неодобрение продолжающейся войной в Украине.

Как видно из видео, опубликованного в Твиттере некого Бенджамина Уайта, активисты часами проецировали сверхъярким светом украинский флаг на внешние стены посольства России. Пытаясь “уничтожить” желто-синий луч прожектор охраны российского представительства все это время “гонялся” за “злоумышленником”.

«Мы осветили российское посольство синим и желтым, но чекисты внутри приготовили для нас сюрприз. Они используют свои собственные прожекторы, чтобы перекрыть нас», – написал пользователь Уайт в Твиттере.

Битва окончилась условной “победой украинских сил”.

More cat and mouse…. pic.twitter.com/dagrsnQlLo — Benjamin Wittes (@benjaminwittes) April 14, 2022

Издание The Hill сообщает также о надписи “убийца”, появившейся на тротуаре перед зданием Посольства РФ.