Украина признала Россию «государством-террористом»

Верховная Рада приняла Закон о запрете пропаганды российского «неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны Российской Федерации как государства-террориста, символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями Российской Федерации в войне против Украины».

«Закон признает РФ государством-террористом, совершающим геноцид Украинского народа, массовые убийства, международные преступления в Украине. Также введен запрет на пропаганду российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины, использование латинских букв Z, V, а также РФ и его органов в любых рекламных, транспортных средствах, печатных материалах, одежде, в местах проведения массовых мероприятий, в материалах любой агитации, рекламе, СМИ, Интернете, соцсетях, произведениях (кроме с осуждением этого режима)», – говорится в тексте законопроекта.