ООН: 5 млн человек бежали от войны в Украине

Свои дома были вынуждены покинуть почти две трети всех украинских детей, пишет Русская служба «Голоса Америки».

По данным ООН, по состоянию на пятницу, 15 апреля, более пяти миллионов человек покинули Украину в результате российского вторжения, которое началось 24 февраля, сообщило агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В отчетах УВКБ ООН и Международной организации ООН по миграции говорится, что в общей сложности страну покинули 4,79 млн украинцев и около 215 тыс. иностранцев. За последние сутки Украину покинули еще 59 774 человек, заявили в УВКБ.

В Польшу выехали свыше 2,7 млн украинских беженцев, в Румынию – более 725 тыс. человек.

По данным УВКБ ООН, в феврале из страны бежали около 645 тыс. украинцев, в марте — почти 3,4 миллиона, а за половину апреля — более 760 тысяч.

Женщины и дети составляют 90 процентов беженцев, так как мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать страну из-за всеобщей мобилизации.

Свои дома были вынуждены оставить почти две трети всех украинских детей, включая тех, кто был эвакуирован внутри страны.

Помимо беженцев, по оценкам МОМ, вынужденными переселенцами стали еще 7,1 млн человек, которые пока еще остаются на территории Украины.

До российского вторжения в подконтрольных правительству регионах Украины проживало 37 миллионов человек, за исключением аннексированного Россией Крыма и контролируемых пророссийскими сепаратистами регионов на востоке.

Между тем, агентство «Ассошиэйтед Пресс» привело в четверг слова главы Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), заявившего, что в осажденном российскими войсками Мариуполе люди «умирают от голода», и предсказавшего, что гуманитарный кризис в стране, вероятно, усугубится, поскольку Россия собирается усилить атаки на украинские города.

Исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли также предупредил, что вторжение России в Украину, являющуюся одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, может дестабилизировать ситуацию в странах по всему миру и спровоцировать новую волну людей, бегущих от голода в более благополучные страны.