Байден: американцы не должны страдать из-за «диктатора, творящего геноцид»

Во время выступления в Айове президент впервые намекнул на то, что он считает действия режима Путина в Украине геноцидом, пишет VOA.

Президент Джо Байден дал понять, что обвиняет российского президента Владимира Путина в геноциде. Байден сказал об этом во во вторник, время своего выступления в Айове, посвященного росту цен на бензин и темпах инфляции в целом.

«Ваш семейный бюджет, ваша способность заправить ваш бензобак – ничто из этого не должно зависеть от того, что где-то за тридевять земель диктатор объявил войну и творит геноцид», – заявил Байден, выступая на митинге в небольшом городке Менло в 70 км к западу от города Де-Мойн, столицы штата Айова.

Администрация Байдена заявляет, что основным фактором, повлиявшим на резкий рост стоимости бензина на американских заправках, стало вторжение Путина в Украину, где российские войска обвиняют в насилиях в отношении гражданского населения.

Украина обвиняла Россию в совершении военных преступлений еще до того, как в Буче, пригороде Киева, были обнаружены сотни тел мирных жителей, предположительно убитых российскими военными.

На прошлой неделе Байден назвал Путина «военным преступником» и призвал привлечь российского президента к суду, чтобы он понес наказание за вменяемые ему военные преступления.

Однако Соединенные Штаты не стали использовать термин «геноцид», руководствуясь международными протоколами, в силу строгости юридического определения и тяжести обвинения.

На прошлой неделе, отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли быть приравнены к геноциду убийства в Буче, Байден сказал: «Нет, я думаю, что это военное преступление».

Белый дом пока не ответил на просьбу агентства «Рейтер» прокомментировать замечание президента. Байден неоднократно называл Владимира Путина военным преступником, но пока что ни разу не заявлял, что Россия осуществляет в Украине геноцид.

Байден прибыл в Айову во вторник с намерением убедить скептически настроенных жителей штата в том, что его администрация предпринимает все меры для снижения темпов инфляции. Турне президента по стране, которое продлится три недели, было решено начать в небольшом городке Менло с населением менее 400 человек.

В Менло президент посетил завод компании POET, на котором производят альтернативное автомобильное топливо – биоэтанол.

Эта поездка стала для Джо Байдена первым посещением Айовы после его победы на президентских выборах, хотя он несколько раз посещал штат в ходе избирательной кампании 2020 года. При этом Байден проиграл в Айове и кокусы Демократической партии, заняв на них только четвертое место, и президентские выборы: Дональд Трамп опередил его в этом небольшом сельскохозяйственном штате на 8%, напоминает издание USA Today.

Сейчас работой президента недовольны большинство жителей Айовы. Согласно последнему опросу, проведенному Mediacom Iowa по заказу газеты Des Moines Register, только 35% взрослых жителей Айовы одобряют действия Байдена. 59% недовольны работой президента.