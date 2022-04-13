СМИ: украинские ракеты поразили ракетный крейсер “Москва”

Украинские СМИ сообщают, что ВСУ подбили ракетный крейсер “Москва”, который стоял на якоре в Севастопольской бухте. По словам местных журналистов, на палубе крейсера возник пожар в результате ракетного удара со стороны украинского противокорабельного комплекса “Нептун”.

“Подтвердили, что ракетный крейсер «Москва» пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Стоящие на страже Черного моря ракеты «Нептун» нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения.

Слава Украине!” – написал в телеграме Максим Марченко, глава Одесской администрации.

Информацию о пожаре подтверждает также советник президента Украины Алексей Арестович.