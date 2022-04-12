Русско-американские пасторы борются с пропагандой

Не секрет, что из-за войны в Украине наблюдается напряженность среди славянских религиозных общин в США. Пасторы-евангелисты в США, американцы русского и украинского происхождения, у которых нередко есть родственные связи с обеими странами, отмечают напряженность между теми, кто верит российской пропаганде и оправдывает военные действия Путина, и теми, кто против войны.

Нередко информацию, оправдывающую войну, прихожане черпают из российских СМИ, Первый канал, Россия, RT America, которые теперь не доступны на YouTube, но остаются доступными через другие платформы.

При этом пасторы убеждены, что большинство прихожан все-таки слушает англоязычные новости и тех, кто слушает российскую пропаганду, меньшинство.

Тем не менее, война в Украине привела к тому, что некоторые церкви решаются на принятие политической позиции, что не является задачей церкви и обычно пасторы склонны избегать обсуждения политики с кафедры и сосредотачиваются на проповеди Евангелия. Но, например, Русская баптистская церковь призвала к единству, т.к. “сатана пытается разделить даже нашу общину, славянскую общину, которая и за русских, а и за украинцев”, и осудила войну, приняв беспрецедентную для церкви политическую сторону.

В целом, многие русско-американские евангельские лидеры выступают против войны и организовывают пожертвования и помощь для Украины, пишет Christianity Today.