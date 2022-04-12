У властей Флориды вызывают опасения небезопасные пути въезда беженцев в штат из-за войны в Украине – в минувшие доходны лодка из Кубы доставила 15 человек, выходцев из России и других стран. По некоторым данным, 15 мигрантов могли быть частью более крупной группы из примерно 40 человек.

Департамент внутренней безопасности (DHS) подтвердил в понедельник, что 15 мигрантов из России и других бывших советских республик были незаконно доставлены в Ки-Уэст на рыболовном судне и взяты под стражу пограничной службой США. По словам официальных лиц, девять из России, четверо из Казахстана и двое из Кыргызстана, и все они находятся в процессе депортации.

Согласно заявлению представителя DHS Эдуардо Майя Силва, “любой, кто попытается въехать в Соединенные Штаты по морю без законных оснований для въезда, будет выслан”.

Местные власти считают, что преждевременно рассматривать этот инцидент как возможную большую миграционную тенденцию. Они не знали, бежала ли группа недавно с войны или находилась на Кубе некоторое время, сообщает The Washington Post.