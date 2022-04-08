New York Times подтвердило достоверность видео, на котором украинские солдаты убивают российских военнопленных

Появилось видео, на котором украинские солдаты стреляют в связанных пленных российских солдат.

Авторитетное издание New York Times подтвердило достоверность видео, на котором украинские солдаты убивают захваченных в плен российских коллег со связанными за спиной руками. Видео появилось примерно тогда же, когда на улицах Бучи обнаружили сотни тел мирных жителей, в убийствах обвиняются российские военные.

На видео слышно, как один из украинцев, судя по нашивкам с флагом и атрибутике “Слава Украине”, говорит: “Он еще жив… Снимайте на видео этих мародеров. Смотри, он еще жив. Он задыхается.” Затем один из солдат трижды стреляет в мужчину. Рядом с ним лежат по меньшей мере трое других мертвых российских солдат, все в камуфляжной форме и трое с белыми повязками на руках.

Видео было снято с дороги к северу от Дмитровки, примерно в семи милях (11 км.) к юго-западу от Бучи.

“Кадры ужасающей расправы подтверждают звериную сущность нацистов, которые вопреки не только международному праву, но и нормам человеческой морали лишают жизней связанных солдат и издеваются над телами. Вызывает недоумение, что публикация не получила широкой огласки в США, как это было в случае с постановочной провокацией о якобы российских военных преступлениях в г. Буча. Показательна равнодушная реакция американских властей со ссылкой на отсутствие подтверждения достоверности видеоролика. Почему-то нет призывов к проведению расследования или наказанию виновных в нарушении международного гуманитарного права. Такой подход свидетельствует о предвзятом отношении Вашингтона к конфликту на Украине. Может уже хватит покрывать преступников и отмалчиваться по поводу злодеяний нелюдей? Хваленая американская приверженность демократическим принципам и неукоснительному обеспечению прав человека давно превратилась в пустозвонство”, – сказал представитель МИДа РФ.