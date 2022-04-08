Пастор баптистской церкви из Калифорнии принял гомосексуальность своего сына и это поменяло церковь. Это достаточно давняя история, она случилась 8 лет назад – в 2014 году.

Дэнни Кортез – пастор небольшой южной баптистской церкви в Ла-Мираде, округ Лос-Анджелес, это очень консервативном районе. Однажды его 15-летний сын признался, что он – гей. По словам пастора, его мир обрушился, но он повернулся к сыну и крепко обнял его. Дэнни Кортез сказал сыну, что очень его любит и принимает его таким, какой он есть.

Пастор говорит, что 15-летнее путешествие было подготовкой к этому моменту. И “если бы не этот 15-летний путь и изменение его богословия, возможно, он уничтожил бы своего сына с помощью репаративной терапии”.

9 февраля 2014 года пастор рассказал своей церкви о своей ситуации, но многие были недовольны, поэтому церкви пришлось голосовать, уволить ли его или принять предложение о том, что Тело Христово каждое воскресенье разделяется со всеми, геями и негеями, и что должно быть единство и любовь.

В результате, 18 мая 2014 года церковь проголосовала за то, чтобы не уволить пастора, а вместо этого стать церковью Третьего пути (Third Way church). И теперь церковь примате представителей ЛГБТК-сообщества. Как сказал пастор, “мы решим остаться телом Христовым и не судить. Мы будем стремиться к благодатному диалогу среди богословских разногласий”. Но были и те, кто выбрал традиционный путь, они отделились.

“Сейчас я разговариваю с другими пасторами, которые сейчас задаются вопросом, что мы делаем в этом мире. Я благодарен за эти возможности. Я молюсь, чтобы церковь больше не была разделена. Я молюсь о том, чтобы те, кто подвергся маргинализации, чувствовали себя в безопасности в наших церквях. Я молюсь, чтобы мы, как церковь, отложили в сторону наши разногласия и узнали, что значит быть телом Христовым,” – сказал пастор Дэнни Кортез, выступая перед церковью.