Следком РФ возбудил дело по расследованию “расстрелов российских военнопленных”

На YouTube появилось видео хладнокровного расстрела людей, одетых в форму российской армии. Как утверждает Мнобороны РФ, эти люди был убиты “украинскими националистами”.

“В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. У одного из погибших за спиной связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не во время боевого задания, а будучи уже в плену. Видео было снято в Киевской области, – сообщает Следственный Комитет РФ. – В результате данных преступных действий военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований грубо нарушили Женевскую Конвенцию об обращении с военнопленными”.

Как сообщается, председатель Следственного комитета Российской Федерации “поручил следователям ГСУ СК России возбудить по данному факту уголовное дело, выяснить точное место и время вышеуказанной видеосъемки, провести тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов, установив личности причастных к преступлению”.

Ранее спецслужбы Украины предупреждали о готовящихся фейках с российской стороны.