“Резня” в Буче “засвидетельствовала настоящую безнравственность Путина” – конгрессмены США

Группа поддержки Украины в Конгрессе США обнародовала заявление о “резне Владимира Путина против украинских мирных жителей в Буче” в Киевской области, которое было захвачено российскими войсками.

“С телами сотен украинских мирных жителей, которыми усыпаны улицы и сброшены в неглубокие могилы в городах, освобожденных от российских войск, мир видит настоящую безнравственность Владимира Путина”, – говорится в заявлении, подписанном двухпартийной группой конгрессменов во главе с демократами Марсе Капсе Квигли и республиканцы Брайан Фицпатрик и Энди Гаррис. – “Нет политической или оборонительной цели, которую можно достичь путем убийства невинных мужчин, женщин и детей. Это просто варварские действия убийц и насильников, посланных человеком, получающим удовольствие от причинения смертей и разрушений”.

Представители Конгресса также отметили: «Свободный мир не может закрыть глаза на эти зверства. укрепить оборону наших союзников, пока не стало слишком поздно. Путин не остановится по собственному желанию. Мы должны объединиться, чтобы решительно и окончательно положить конец злу, которое опустошает европейский континент”.

Как сообщал “Голос Америки” ранее, президент США Джо Байден заявил, что события в Буче указывают, что президент России Путин является военным преступником. “Мы должны дальше предоставлять Украине вооружения, необходимые для того, чтобы в дальнейшем бороться, и мы должны собирать все подробности, чтобы действительно иметь суд относительно военных преступлений. Это человек – безжалостный. И то, что происходит в Буче это дикость, и все это видят “, – заявил Байден.

При этом в ответ, считает ли он произошедшее в Буче геноцидом, президент США заявил: “Нет, я думаю, что это военное преступление”.

Спикер Госдепартамента США Нед Прайс также заявил, что США, скорее всего, “очень скоро” введут дополнительные меры давления против России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил российские войска в совершении “геноцида” в городе и сказал руководителям Кремля, что они должны приехать в Бучу, чтобы увидеть, что сделали их военные.

В России фотографии с десятками тел убитых жителей Бучи называют “фейками” “в целях дискредитации российских военнослужащих”.

VOA