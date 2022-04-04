Байден о Буче: Путин – военный преступник, которого должны судить

Президент США Джо Байден заявил, что события в Буче указывают, что президент России Путин является военным преступником.

“Вы видели, что произошло в Буче. Он – военный преступник. Но нам нужно собирать информацию. Мы должны в дальнейшем предоставлять Украине вооружения, необходимые для того, чтобы в дальнейшем бороться, и мы должны собирать все подробности, чтобы действительно иметь суд по военным преступлениям. Этот человек – безжалостный. И происходящее в Буче это дикость, и все это видят”, – заявил Байден.

При этом в ответ, считает ли он произошедшее в Буче геноцидом, президент США заявил: “Нет, я думаю, что это военное преступление”.

Джо Байден также заявил о стремлении ввести новые санкции против России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью на канале CBS News заявил о геноциде со стороны России.

“На самом деле, это геноцид. Уничтожение всего государства и народа. Мы граждане Украины. У нас более 100 национальностей. Речь идет об уничтожении и уничтожении всех этих национальностей. Мы граждане Украины, и мы не хотим подчиняться политике Российской Федерации. Это причина, почему нас разрушают и уничтожают, и это происходит в Европе в 21-м веке. Поэтому это пытки целого государства”, – приводит слова президента Украины УНИАН.

В комментарии иностранным СМИ во время визита в Буч президент Зеленский назвал тамошние события геноцидом.

“Это – военное преступление, мир признает это актом геноцида. Мы знаем тысячи людей, убитых и замученных. С отрубленными конечностями, изнасилованные женщины и убитые дети. Я думаю – это геноцид”, – приводят слова президента Украины СМИ.

Американское издание Politico отмечает, что ведущие чиновники США и НАТО в воскресенье не стали называть действия России в Украине “геноцидом”.

Как сообщает издание, государственный секретарь США Блинкен, в ответ на вопрос, стала ли агрессия России геноцидом, заявил, что Соединенные Штаты Америки документируют все происходящее и представят собранные материалы “соответствующим учреждениям и организациям”. При этом Блинкен выразил мнение, что Россия совершает военные преступления в Украине.

Генсек НАТО Столтенберг, пишет издание, заявил о жестокости гражданских, которой Европа не видела несколько десятилетий, передает VOA.