“В Ирпене и Буче были найдены убитые дети с признаками насилия и пыток”

В печально известном городе Буча после ухода российских войск обнаружены тела детей, которых, как сообщают местные журналисты, замучили до смерти. Некоторые были изнасилованы.

“У некоторых убитых детей связаны руки. Детей. Связывали детей. застреленные собаки. Убитые женщины. Девочки до 10 лет с порванными влагалищами. Ирпень, Буча, Дмитриевка. Как с этим жить и стоит ли вообще жить. Как это объяснить себе? Как? Их не должно существовать. Их надо уничтожить всех. Всех до одного. Каждую мразь во всех их псковсках и усть пиздюйсках. каждую. превратить в пыль. в грязь и глину. всех”, – написал в Фейсбуке главный редактор издания Бабель, Евгений Спирин.

Вчера президент Зеленский пригласил западных лидеров в Бучу, Гостомель, Ирпень для того, чтобы они своими глазами увидели ситуацию в этих городах после ухода российских войск.