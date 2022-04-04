Белый дом раскрыл дальнейшие военные цели России

Целью перегруппировки войск России является дальнейшая концентрация наступательных операций на востоке и юге Украины в противовес предыдущим целям по атакам на более широкой территории. Об этом в понедельник заявил Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет VOA.

“Многочисленные факторы указывают на то, что Россия будет стремиться оцепить и пересилить силы Украины в восточной Украине. Мы ожидаем, что российское командование теперь осуществляет перемещение с севера Украины в регион вокруг Донбасса в восточной Украине. Российские силы уже отступают от Киева в Беларусь, и Россия вероятно, готовится отправить десятки дополнительных батальонно-тактических групп, которые насчитывают десятки тысяч военных, на линию фронта на востоке Украины, мы считаем, что Россия сфокусируется на том, чтобы победить украинские силы в Луганской и Донецкой областях, которые охватывают значительно большую территорию, чем российские прокси уже контролировали перед началом нового вторжения в конце февраля.

Россия может использовать любой тактический успех, которого сможет достичь, чтобы распространить нарратив о прогрессе, или чтобы уменьшить предыдущие военные провалы на востоке, Россия может также расширить военные операции, военное присутствие на другие территории Украины, вне Луганской и Донецкой областей. По крайней мере таковы их намерения и их план”, – отметил Салливан.

Салливан отметил, что препятствием предыдущим целям России стала сила народа и вооруженных сил Украины, а также “размер и эффективность военной помощи, которую оказывают США и их союзники, и партнеры”.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с президентом США Джо Байденом заявил, что мир наступит только тогда, когда Украина получит сильную позицию на поле боя.

“Наш дух крепок, решимости достаточно, но нам нужна ваша неотложная поддержка”, – приводит слова президента Украины его официальное интернет-представительство.

В статье использованы материалы ABC News.