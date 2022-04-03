Мировое сообщество призывает к “расследованию военных преступлений” в Украине

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что шокирован сообщениями о зверствах российской армии на Киевщине, и подчеркнул, что Россию ждут новые санкции.

«Шокирован поразительными изображениями зверств российской армии на освобожденной Киевщине. ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собирать доказательства для преследования в международных судах. Последующие санкции и поддержка ЕС уже в пути», – написал он в твиттере 3 апреля.

Также в воскресенье министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила: “С тем, как российские войска вынуждены отступать, мы видим все больше свидетельств ужасающих поступков сил, совершивших вторжение в такие города как Ирпень и Буча”.

“Их беспорядочные нападения на невинных мирных жителей во время незаконного и неоправданного вторжения в Украину должны быть расследованы как военные преступления”, – подчеркнула главный британский дипломат.

Накануне она также заявила, что «шокирована зверствами в Буче и других городах Украины» и пообещала, что виновные будут привлечены к ответственности.

Тем временем правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что «задокументировала несколько случаев нарушения российскими военными законов войны против мирного населения в оккупированных районах Черниговской, Харьковской и Киевской областей Украины».

Организация сообщила, что 4 марта российские войска в Буче выстрелили, по меньшей мере, одному человеку в затылок.

Мэр Бучи Анатолий Федорук 2 апреля сообщил, что во время оккупации города российскими войсками было расстреляно около 300 местных мирных жителей. Около 280 человек были сброшены в братскую могилу, а остальные оставлены на улице.

Фото и видео с изображением тел распространили в соцсетях. “Это последствия российской оккупации”, – заявил Федорук.

Ранее Международный уголовный суд приступил к расследованию вероятных военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине.

Human Rights Watch в своем докладе заявила также о нескольких обвинениях в изнасилованиях, двух случаях казней семи жертв и других примерах угроз и насилия против гражданского населения.

Министерство обороны сообщило, что 2 апреля Киевщина была освобождена от российских войск, в том числе Ирпень, Буча, Гостомель, передает VOA.

1 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что “категорически” отвергает обвинения в целенаправленных атаках на гражданское население и военных преступлениях.

VOA