В городе Буча украинские власти обнаружили горы трупов местных жителей

Украинским войскам удалось выбить и зачистить Киевщину от российских войск, обнаружив на улицах города Буча горы трупов местных жителей. Власть в Киеве называет случившееся геноцидом украинского народа.

Военное телевидение Украины публикует шокирующие кадры из города Буча, откуда ушал армия РФ:

“Тотальное мародерство и алкоголизм – единственные занятия российского солдата, когда он не занят убийством мирных жителей”.

В Минобороны России опровергают утверждения о том, что войска РФ участвовали в данной резне, называя кадры постановочными.