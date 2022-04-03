Human Rights Watch опубликовала доклад о военных преступлениях, совершенных на подконтрольных РФ территориях Украины

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о военных преступлениях на территориях Украины, которые были временно подконтрольны российским войскам. Это Черниговская, Харьковская и Киевская области.

Доклад вышел сразу после того, как украинские власти и СМИ сообщили о десятках убитых в городе Буча в Киевской области.

В докладе HRW говорится, что 4 марта российские войска в Буче схватили пятерых мужчин и казнили одного из них. Свидетель рассказал организации, что солдаты заставили мирных жителей встать на колени на обочине дороги, натянуть на голову футболки и выстрелили одному из них в затылок. Этот рассказ совпадает с описанием того, в каких позах были найдены в Буче несколько тел мужчин в гражданской одежде.

Шестого марта в Ворзеле российские военные бросили дымовую шашку в подвал, где находились люди, которые прятались от обстрелов. Когда они вышли из подвала, военные застрелили женщину и 14-летнего ребенка. Эту информацию Human Rights Watch предоставил мужчина, находившийся с женщиной в одном подвале.

HRW сообщила как минимум об одном случае изнасилования женщины в школе Харьковской области, где она и ее семья находились в укрытии: это произошло 13 марта. Солдат, как утверждает женщина, бил ее и порезал ножом лицо, шею и волосы.

“Случаи, которые мы задокументировали, представляют умышленную жестокость и насилие в отношении гражданского населения Украины. Их следует расследовать как военные преступления”, – подчеркивает в докладе директор Human Rights Watch из Европы и Центральной Азии Хью Уильямсон.

© Настоящее Время. Все права защищены