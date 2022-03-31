В Госдепартаменте призвали всех граждан США покинуть Россию и Украину

Это связано с тем, что российские спецслужбы занялись целенаправленным преследованием американцев, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Госдепартамент в четверг обновил рекомендации для граждан США в отношении поездок в Россию и Украину, потребовав, чтобы все американцы покинули территорию обеих стран. Как объяснил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, это связано с тем, что российские спецслужбы начали целенаправленно разыскивать и задерживать американцев, находящихся на территории России и Украины.

«По этим причинам мы предупреждаем граждан США о том, что сотрудники российских спецслужб как в России, так и в Украине могут целенаправленно преследовать граждан США, – заявил Прайс. – Наши обновленные рекомендации по поездкам теперь отражают эту информацию. Мы повторяем, что все граждане США в России и Украине должны немедленно уехать».

Отвечая на просьбу прокомментировать сведения о том, что окружение российского президента могло ввести Владимира Путина в заблуждение, Прайс подтвердил, что у Соединенных Штатов «есть основания полагать, что президент Путин действительно чувствует, что его вводили в заблуждение».

Прайс напомнил, что за последние недели Путин «явно допустил несколько просчетов». «Он просчитался в том, что его силы смогут войти в Украину, не встречая жесткого сопротивления со стороны украинского народа. Он просчитался, если думал.., что его силы смогут взять крупные городские центры, такие как Киев, в течение 48 или 72 часов. Он просчитался, если думал, что мы блефовали, когда говорили, что нанесем огромные и беспрецедентные последствия для российской экономики и финансовой системы.., и он просчитался, если думал, что его действия не принесут его стране статус изгоя», – заявил Прайс.

Представитель Госдепартамента заявил, что требование Путина о том, чтобы иностранные покупатели платили за российский газ в рублях, является признаком экономического и финансового «отчаяния» Москвы, вызванного западными санкциями.

«По сути, я думаю, это просто еще один признак тяжелого положения, в котором находится российская экономика», – сказал Нед Прайс. По его словам, санкции, экспортный контроль и другие экономические меры, введенные в ответ на российское вторжение в Украину, оказали «значительное, существенное, глубокое влияние» и привели к «экономическому и финансовому отчаянию» со стороны Москвы.