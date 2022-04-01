Байден может отменить ограничения на предоставление убежища на границе США и Мексики

К 23 мая администрация Байдена может отменить ограничения на предоставление убежища на границе США и Мексики.

Эти ограничения, известные как Раздел 42, были введены для предотвращения распространения COVID-19, и, как говорят очевидцы, давно используется в качестве предлога для отказа для предоставления убежища. Однако это решение еще не окончательное.

Отека ограничений повышает вероятность того, что поток мигрантов в поисках убежища увеличится. Министерство внутренней безопасности заявило во вторник, что ежедневно прибывает около 7100 мигрантов по сравнению со средним показателем около 5900 в день в феврале, сообщает KTLA.

Ограничения были введены 2 года назад, в марте 2020 года, при администрации Трампа, когда число случаев заболевания COVID резко возросло. По некоторым данным, это были самые масштабные действия Трампа по ограничению потока мигрантов.

Как говорят иммиграционные адвокаты, ограничения на предоставление политического убежища применялись неравномерно и зачастую решение офицера принималось в зависимости от национальности мигранта.