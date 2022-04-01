Сельскохозяйственный и механический университет Техаса предложил украинским студентам бесплатное обучение.

Сельскохозяйственный и механический университет Техаса (Texas A&M) предложит бесплатное обучение украинским студентам в своих 11 кампусах. Кроме этого, как заявил ректор университет Джон Шарп, кроме оплаты за обучение, университет покроет некоторые расходы на проживание. Ранее Texas A&M разорвал связи с Россией в связи с ее вторжением в Украину.

Как сообщает местная пресса, украинские студенты получат финансирование в виде гранта в размере $25 000 долларов США, т.к. ” во многих случаях у наших студентов из Украины больше не будет дома, куда они могли бы вернуться, а их родители по-прежнему не могут работать… или того хуже”.