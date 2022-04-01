В Украине хотят запретить Русскую православную церковь

В Верховную Раду внесен законопроект, предлагающий национализировать имущество РПЦ МП в Украине.

Как сообщается в СМИ, согласно плана авторов готовящегося закона, на баланс государства должны перейти такие религиозные памятники архитектуры, как: Киево-Печерская лавра, Почаевска лавра и Святогорская Лавра. Церквям, монастырям и семинариям дадут две недели, на переход в новую церковь.

Согласно проекту, имущество РПЦ и УПЦ в Украине в течение двух суток со дня принятия закона должно быть национализированным.

Стоит отметить, что значительная часть иерархов РПЦ в Украине не стали порицать военную агрессию РФ, кроме главы церкви – Онуфрия.