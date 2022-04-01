Зампомощника главы Пентагона: «Надо обеспечить украинцам возможность сражаться»

Вслед за помощью США, власти Австралии отправят в Украину бронетранспортеры Bushmaster французского производства, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Администрация США будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине в ее противостоянии с Россией, но тщательно следит за тем, чтобы не вступать в конфликт в качестве воюющей стороны. Об этом сказала в эксклюзивном интервью «Голосу Америки» Лора Коупер – зампомощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии.

«Сейчас Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры фокусируют усилия на том, чтобы обеспечить украинцам возможность продолжать сражаться, а также помочь им укрепить позиции [Киева] за столом переговоров. Я не думаю, что в мире остался еще кто-нибудь, кто не верит, что украинские вооруженные силы – одни из самых храбрых и отважных. Мы также убедились в их тактическом умении: их военная подготовка прекрасно проявилась на поле боя, и мы будем продолжать их поддерживать и помогать им».

На вопрос о том, насколько активно сейчас действуют каналы связи между военными ведомствами США и Российской Федерации, Лора Коупер ответила, что сейчас идет, скорее, «тестирование» этих каналов.

«С 24 февраля у нас было не так уж много существенных бесед [с российской стороной], – сказала она. – Такой выбор сделало министерство обороны России. Но мы остаемся открытыми для контактов, и, в частности, нам удалось активизировать контакты между нашим посольством в Москве и российским посольством в Вашингтоне, так что этот канал связи всегда доступен… Мы ясно дали понять, что мы не стремимся к конфликту между США и Россией или между НАТО и Россией. И именно из этого мы исходим, проводя любые операции, поскольку иначе это может привести нас к прямому конфликту».

Вслед за помощью, которую оказывают Киеву Соединенные Штаты и правительства европейских государств, в пятницу власти Австралии заявили, что направят в Украину бронетехнику после просьбы об оказании военной помощи со стороны президента Владимира Зеленского во время его обращения к австралийскому парламенту.

Президент Украины заявил законодателям по видеосвязи в четверг из Украины, что те, кто «борется со злом», должны быть вооружены. Он призвал Австралию прислать Украине бронетранспортеры Bushmaster производства французской компании Thales.

Броневики приспособлены для безопасной перевозки в зонах конфликта до 10 солдат. Они обладают обширной баллистической защитой и оснащены V-образным днищем, предназначенным для более эффективного рассеивания взрывной волны в сравнении с традиционной плоской поверхностью.

Министр обороны Австралии Питер Даттон заявил в пятницу, что планирование поставок уже ведется, хотя власти страны пока не подтвердили, сколько БТРов, и когда, будут отправлены в Украину.

«Мы работаем с логистикой, чтобы доставить Bushmasters туда в необходимом количестве, – сказал он. – Даже на одном из огромных самолетов, вероятно, можно поместить только три, может быть, четыре машины. Обычно мы перевозим их на кораблях, но я не думаю, что у нас есть для этого время».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ранее осудил «жестокое, незаконное и неоправданное вторжение России» в Украину.

После этого Австралия уже отправила Киеву ракеты и гуманитарные грузы. Кроме того, Канберра ввела санкции в отношении сотен российских политиков, военачальников и бизнесменов, а также 35-процентную пошлину на импорт товаров из России и Беларуси.

Моррисон назвал эти шаги «крупнейшими из когда-либо введенных Австралией санкций против отдельно взятой страны».