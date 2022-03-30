Начали вырисовываться потенциальные параметры соглашение между Украиной и Россией о прекращении войны. Грубо говоря, это попытка вернуть всё к границам 24 февраля. Вопрос Крыма будет отложен на 15 лет, а вопрос Донбасса будет решаться на личных переговорах Зеленского и Путина.

Если будет достигнуто соглашение, Украина должна будет стать нейтральным государством, отказаться от попыток вступить в НАТО и от размещения западных войск на своей территории. Несколько стран станут гарантами безопасности и территориальной неприкосновенности Украины.

Как знак доброй воли, Москва приостановит военные действия против Киева и на севере страны.

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Появился свет в конце туннеля, но я не стал бы рано радоваться. Отступление российских сил на киевском направлении должно было произойти в любом случае в результате их небоеспособности и проблем со снабжением. Как минимум российским войскам нужно было время для консолидации территории и перегруппировки.

Возможно, Россия пошла на уступки в результате провала своей военной кампании. Возможно, Россия просто использует переговоры, чтобы перегруппироваться и возобновить наступление.

Госсекретарь США Антони Блинкен отреагировал так: есть разница между тем, что Россия говорит, и тем, что она делает. «Нас интересует второе. И то, что делает Россия, — это непрекращающееся варварство против Украины и ее народа».

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Гарантии безопасности от других стран режут слух своими негативными ассоциациями с Будапештским Меморандумом. Новый договор, конечно, может быть более жёстким, но как поведут себя подписавшиеся страны, если Путин возобновит войну через несколько лет?

Наконец, любое соглашение должно быть одобрено Путиным с одной стороны и голосованием граждан Украины с другой. Что на самом деле в голове у параноидального психопата? Сможет ли Украина согласиться на холодный мир после массовых убийств и разрушений, чтобы остановить ещё больше массовых убийств и разрушений?

Однако такое соглашение может быть наименее ужасным вариантом из всех ужасных вариантов. А за 15 лет или Путин сдохнет, или у нас будут совсем другие проблемы.

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P.S.: Пентагон только что подтвердил в жёсткой форме, что не нужно заниматься самообманом. Они не видят серьёзных изменений в поведении российских сил на севере Украины. Очень малое количество войск отступило.«Мы считаем, что это перепозиционирование, а не реальный отход, и что мы должны быть готовы к крупным наступлением на другие районы Украины», – сказал представитель Пентагона Джон Кирби.

Dmitry Abramson