Белый дом: США рассматривают новые санкции против России

Представитель Белого дома отметила, что возможно также расширение уже введенных санкций, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

США рассматривают различные варианты новых санкционных ограничений против России, сообщила представитель Белого дома Кейт Бедингфилд.

Она отметила, что возможно также расширение уже введенных санкций и их ужесточение.

«Мы продолжим оказывать санкционное давление и не ожидаем, что варианты новых ограничений иссякнут в скором будущем»,— сказала Бедингфилд.

Представитель Белого дома не уточнила, какие конкретные меры могут быть приняты в отношении России. Однако, по ее словам, американские власти продолжают изучать различные варианты новых санкций.

Ранее лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и Германии обсудили по телефону ситуацию на Украине. Они заявили, что не изменят подход к России и продолжат санкционный нажим на нее.