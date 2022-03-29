В Розвилле арестован мужчина по подозрению в краже из магазина

В пятницу, 18 марта 22, примерно в 3 часа ночи, сотрудники полиции Розвилла отреагировали на сигнал тревоги о взломе в 600-м квартале Коммерс Драйв. По прибытии офицеры заметили, что складная дверь склада была выбита автомобилем, а из магазина были украдены предметы.

Офицеры быстро определили возможное описание подозрительного автомобиля — белый рабочий фургон без номерных знаков и с разбитым задним стеклом.

При расследовании кражи со взломом и осмотре местности полицейские заметили подозрительный автомобиль, проезжающий по району. Основываясь на описании автомобиля, фургон был остановлен, а водитель задержан. При дальнейшем расследовании офицеры заметили следы краски на задней части фургона, совпадающий с краской складной двери склада. Кроме того, протектор шин фургона сравнили со следами, оставленными на полу склада, и обнаружили, что они совпадают. Предполагаемое похищенное имущество было обнаружено в задней части фургона и изъято.

27-летний Даниил Свистун был заключен в тюрьму Саут-Плейсер по обвинению в краже со взломом.

Пока отчет печатался, офицер получил уведомление об ограблении автомобиля, которое произошло на Американа Драйв.

Офицер просмотрел записи с камер наблюдения и смог точно опознать Свистуна как подозреваемого в взломе автомобиля с Америкикана Драйв.

Офицеры связались с жертвой ограбления автомобиля на Американа Драйв. Потерпевший уверенно опознал имущество, изъятое из фургона Свистуна. Предметы на сумму около $3000 были возвращены жертве еще до того, как он успел сообщить о краже. Кроме того, основываясь на том, что имущество было найдено, а затем возвращено, жертва с Американа Драйв помогла связать Свистуна с еще одной кражей со взломом, совершенной два месяца назад. Свистун был привлечен к ответственности еще за две кражи со взломом.