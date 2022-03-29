Украинская разведка обнародовала имена более 600 предполагаемых российских шпионов

Министерство военной разведки Украины опубликовало список из более чем 600 предполагаемых российских шпионов “список сотрудников ФСБ РФ, зарегистрированных по адресу: г. Москва, ул. Большая Лубянка”, работающих в Европе.

Список опубликован на русском языке и, по-видимому, недоступный на английской версии веб-сайта министерства, содержит имена, номера телефонов, номера паспортов, “адреса регистрации” (как многие наверняка помнят, в России существует институт прописки, которая теперь называется регистрация) номерные знаки и иногда финансовые данные, в некоторых случаях список включает домашний адрес.

По сообщению The Telegraph, бывший глава британского разведывательного управления МИ-6 предупредил, что раскрыто лишь «10%» операций России в Европе.