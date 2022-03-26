Гэвин Ньюсом назначил первого трансгендерного судью в Калифорнии для работы в суде Сакраменто.

58-летняя Анди Мудрик из Сакраменто назначен судьей Верховного суда округа Сакраменто. Мудрик занимала должность главного заместителя директора Калифорнийского департамента реабилитации с 2020 года, где она работала главным юрисконсультом с 2018 по 2020 год.

С 2017 по 2018 год она была директором по судебным разбирательствам и защите политики в Neighborhood Legal Services округа Лос-Анджелес, а в 2017 году — исполнительным директором организации Disability Rights Advocates.

С 2006 по 2017 год она занимала несколько должностей в Disability Rights California, в том числе заместителя директора, директора по судебным разбирательствам и управляющего поверенного.

Мудрик была директором по судебным разбирательствам и защите интересов в Аризонском центре права инвалидов с 2002 по 2006 год. Она получила степень доктора юридических наук на юридическом факультете Университета Джорджа Вашингтона.

Мудрик — первый открытый трансгендер, назначенный в суд в Калифорнии. Она человек с инвалидностью, ломкостью костей. Мудрик заполняет вакансию, образовавшуюся в связи с уходом на пенсию судьи Бенджамина Г. Давидяна. Она демократ.