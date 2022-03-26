Минобороны России: азербайджанские военные нанесли удары по военным подразделениям в Карабахе

В Минобороны России сообщают, что Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха.

“С 24-го по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост. Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа “Байрактар ТБ-2″ по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух”, – говорится в сообщении Минобороны, которое цитирует ТАСС.

Министерство иностранных дел Армении 25 марта выпустило заявление, что Азербайджан “продолжает вторжение в зоне ответственности миротворческого контингента Российской Федерации” в Нагорном Карабахе. Ранее армянские СМИ сообщали, что азербайджанские военные открыли огонь вблизи села Парух (Фарух) Аскеранского района. “Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной”, – сказано в заявлении МИД Армении.

Армянская служба Радио Свобода цитирует заявление “Минобороны Нагорного Карабаха”: в нем сказано, что в результате столкновений в Парухе (Фаррухе) вечером 24 марта погибли “двое военнослужащих контрактной службы Армии обороны Нагорного Карабаха” и есть раненые. По данным армянской стороны, азербайджанские военные, помимо огнестрельного оружия, применили для атаки ударные беспилотники, в том числе турецкие Bayraktar TB-2.

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Армению в попытке “ввести в заблуждение международное сообщество” дезинформацией.