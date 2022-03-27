Предложен запрет на работу с компаниями, продолжающими деятельность в России

Демократ Кэролин Мэлони считает, что инициатива поможет поддержать усилия по изоляции России, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Член Палаты представителей Конгресса США демократ Кэролин Мэлони внесла на рассмотрение палаты законопроект, запрещающий федеральному правительству вести бизнес с компаниями, продолжающими работу в России.

Мэлони, которая является председателем Комитета по надзору и правительственной реформе, считает, что эта инициатива «основана на здравом смысле» и поможет «поддержать усилия администрации США по изоляции России».

В рамках законопроекта предлагается запретить правительству США вести дела с компаниями, которые работают в России «во время продолжающейся агрессивной войны против Украины», тем самым «подрывая интересы национальной безопасности» США.

Тем не менее предусматриваются «разумные исключения» для случаев, когда расторжение контракта с бизнесом «не отвечало бы национальным интересам США».

«В то время как многие компании приняли правильное решение прекратить или значительно сократить свою деятельность в России, другие этого не сделали»,— заявила Кэролин Мэлони.

Она не назвала эти «другие» компании.