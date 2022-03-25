Россия заявила о гибели 1351 военнослужащего в ходе военных действий в Украине

Российское информагентство ТАСС сообщило в Телеграме о гибели 1351 военнослужащего в ходе военных действий в Украине, также 3825 военных получили ранения.

По информации ТАСС, за время “спецоперации” в Украине количество убитых военнослужащих РФ составило 1 351 убитыми, 3 825 получили ранения. Об этом российскому информагентству рассказали в Минобороне РФ.

Украинская стороны приводит других данные – по версии украинских военных россияне потеряли от 7 до 15 тысяч.

В то же время, представитель НАТО на условиях анонимности заявил изданию The Wall Street Journal о том, что потери россиян в этой войн е составили до 40 000 (вкл. убитых, раненых и взятых в плен).

Стоит отметить, что в условиях военной обстановки данные той или иной стороны проверить невозможно.