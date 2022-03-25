Минобороны РФ опубликован секретный приказ командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Балана от 22 января 2022 года. Исходя из текста этого приказа, с которым удалось ознакомиться “Славянскому Сакраменто”, украинским военным был дан приказ провести подготовительные работы для наступления на Донецкую и Луганскую народные республики в марте 2022 года.

О предполагаемой нападении свидетельстуют “оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины”. Как следует из документов, опубликованных Минобороны России, приказ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины.

“В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой «операции объединенных сил» на Донбассе, – сообщил представитель Минобороны. – Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля. Чтобы в марте 2022 года приступить к выполнению боевых задач в составе украинской «операции объединенных сил» на Донбассе”.