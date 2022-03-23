НАТО: в Украине погибли от 7 до 15 тысяч российских военных

Представители НАТО обладают информацией о 7-15 тыс. погибших в Украине российских военных. Количество потерь исчисляется от начала начала военного вторжения РФ в Украину.

По словам анонимного источника в Североатлантическом Альянсе, украинскими вооруженными силами было оказано жестокое сопротивление, тем самым был сорваны планы Москвы по блицкригу.

Ранее украинская сторона сообщала о 15 тыс. человеческих потерь в ходе “спецоперации” в Украине. Пентагон говорил о 7 тыс. Российское Министерство обороны в начале марта сообщало всего о 500 тыс. погибших.