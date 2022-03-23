В Нью-Йорке украли 400 бронежилетов, пожертвованных для Украины полицейскими

Как сообщает полиция Нью-Йорка, около 400 бронежилетов, переданных некоммерческой организации Ukrainian Congress Committee of America для дальнейшей отправки в Украину, были похищены неизвестным. О краже стало известно 16 марта.

Никаких арестов произведено не было, и расследование продолжается.

Списанные бронежилеты были пожертвованы полицейскими управлениями Нью-Йорка благотворительным организациям, поддерживающим украинских защитников – гражданские службы безопасности, медицинских работников, гражданских лиц, которые присоединились к борьбе с российскими военными.

Пресс-секретарь Ukrainian Congress Committee of America Андрей Добрянский заявил, что пожертвованное снаряжение должно быть отправлено самолетом в Польшу, а затем доставлено в Украину.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о кампании по передачи полицией Коннектикутa бронежилетов в Украину.